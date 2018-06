Turchia, osservatori Osce: "Campagna voto iniqua"

"Le restrizioni delle libertà fondamentali a cui abbiamo assistito hanno avuto un impatto su queste elezioni. Ci auguriamo che la Turchia elimini queste restrizioni al più presto". Lo ha detto Ignacio Sanchez Amor, a capo della missione di osservazione elettorale dell'Osce. Secondo l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa l'opposizione non ha potuto fare campagna con eguali condizioni rispetto alle forze che sostenevano Erdogan.