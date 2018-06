Turchia, Casa Bianca auspica rafforzamento della democrazia

"Stiamo lavorando per organizzare una telefonata tra il presidente Trump e il presidente turco Erdogan per riaffermare i nostri forti legami". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders in merito all'esito delle presidenziali in Turchia. "Incoraggiamo Amkara - ha aggiunto - a prendere le misure per rafforzare la democrazia e continuare i progressi verso la soluzione delle questioni nelle relazioni bilaterali".