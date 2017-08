Tunisia, Parlamento approva legge contro violenza sulle donne

Il Parlamento tunisino ha approvato all'unanimità una legge contro la violenza e i maltrattamenti sulle donne e per la parità di genere. Si tratta di un provvedimento che mira a mettere in atto misure efficaci per lottare contro ogni forma di violenza o sopruso basato sul genere. Il testo ha l'obiettivo di garantire alle donne il rispetto della dignità e assicurare l'uguaglianza tra i sessi, garantita dalla Costituzione.