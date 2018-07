Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno

Donald Trump è impaziente di incontrare nuovamente Vladimir Putin e ha chiesto al suo consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, di invitare il leader del Cremlino a Washington per un incontro in autunno. In una serie di tweet il presidente Usa ha insistito sul fatto che il summit di Helsinki sia stato "un grande successo" e ha sottolineato: "Sono impaziente di avere un secondo incontro".