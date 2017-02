Trump torna ad attaccare il giudice Robart per il no al bando anti islamici: ricorso in tribunale

Dipartimento Giustizia Usa presenta ricorso - Il dipartimento americano della Giustizia ha presentato un ricorso alla decisione del giudice federale James Robart che blocca temporaneamente il bando agli ingressi negli Usa di quanti provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana voluto dal presidente Donald Trump. Il dipartimento di Giustizia chiede così ad una corte d'appello di accantonare la disposizione del giudice, attraverso una procedura di emergenza presentata in serata.



E' corsa ai voli per gli Usa - Nel timore di avere una finestra di tempo limitata, e corsa ai voli diretti negli Usa per chi è in possesso di un visto e proviene dai sette paesi interessati dal bando voluto dal presidente Donald Trump dopo che un giudice federale lo ha temporaneamente sospeso. Lo riferisce la Associated Press. Rula Aoun, direttrice della Arab American Civil Rights League in Michigan, ha parlato al Detroit News di una famiglia pronta a volare dall'Egitto domani e di una donna decisa a viaggiare al più presto possibile.



Nyt: Casa Bianca fa dietrofront su carceri Cia - Intanto sembra vacillare l'ipotesi di un ripristino del programma Cia per interrogare terroristi sospetti in prigioni segrete all'estero. Lo scrive il New York Times online, ricordando la fuga di notizie dei giorni scorsi che aveva provocato reazioni contrarie da più parti politiche. Pronunciandosi su una bozza di documento finito alla stampa, il portavoce Seaan Spicer, aveva detto che non si trattava di un documento della Casa Bianca. Stando a fonti informate citate dal New York Times la presidenza ha adesso prodotto un documento aggiornato senza la parte relativa alle prigioni segrete Cia. Restano però, stando a quanto emerge, parti del documento originale che riguardano il potenziamento del carcere cubano di Guantanamo che l'amministrazione precedente, quella di Barack Obama ha voluto chiudere, senza riuscirci.