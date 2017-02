Trump, sondaggio: maggioranza cittadini Usa a favore della stretta immigrazione

L'80% ritiene che le autorità locali delle città santuario, rette in genere da sindaci dem, dovrebbero consegnare i clandestini a quelle federali e il 52% è a favore della revoca dei fondi federali a queste città. Il 77% in ogni caso è favorevole ad una riforma complessiva dell'immigrazione (23% contro). "L'opinione pubblica vuole migranti onesti trattati correttamente e che siano espulsi quelli che commettono crimini, questo è molto chiaro dai dati", ha commentato Mark Penn, co-direttore dell' indagine.



Quanto al bando, il 56% ne supporta la motivazione e il sostegno cresce sino al 60% quando le sette nazioni selezionate sono descritte come "Paesi a maggioranza islamica". Il 38% ritiene che la sospensione da parte dei giudici renda la nazione meno sicura.



Trump e i media/1: per il Wp 132 "bugie" in 33 giorni - Donald Trump come Pinocchio: secondo il Fact-Checker del Wp, nei suoi primi 33 giorni alla Casa Bianca il neo presidente ha collezionato 132 dichiarazioni false o ingannevoli, prevalentemente su Twitter (34%), ma anche in suoi discorsi (31%) o preparati dal suo staff (24%). Tra gli argomenti più gettonati per le sue "fake news", l'immigrazione (24 dichiarazioni degne di Pinocchio), primati biografici (17) e posti di lavoro (17).



Trump e i media/2: pressioni sulla Cnn - Pressioni della Casa Bianca sulla Cnn contro una copertura dell'amministrazione Trump giudicata "disonesta". A rivelarlo il Wsj, citando un dirigente della presidenza e un'altra fonte a conoscenza della vicenda. Il giornale scrive che nelle scorse settimane Jared Kushner, consigliere fidato e genero del presidente, ha espresso la profonda preoccupazione dell'amministrazione ricevendo alla Casa Bianca Gary Ginsberg, vice presidente esecutivo per il marketing e la comunicazione della Time Warner (che controlla l'emittente).



Kushner, fino a poco tempo fa anche lui editore (del New York Observer), avrebbe affrontato la questione anche con altri dirigenti della Warner, tra cui il presidente della Cnn internazionale Jeff Zucker.