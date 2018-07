Trump scrive a leader Nato: "La pazienza sta per finire"

Donald Trump in una serie di lettere inviate a vari leader alleati critica duramente alcuni Paesi della Nato, tra cui Germania, Belgio, Norvegia e Canada, per non aver aumentato la spesa per la difesa, e avverte senza mezzi termini come la pazienza degli Usa stia per finire. Le missive sono state spedite nel corso del'ultimo mese e rischiano di avvelenare il clima del vertice dell'Alleanza Atlantica che si terrà a Bruxelles la prossima settimana.