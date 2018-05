Trump rassicura la lobby delle armi: "Con me presidente il secondo emendamento non si tocca"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto alla convention della Nra, la lobby delle armi americana, a Dallas, in Texas. "Avete un'amministrazione che combatte per il secondo emendamento della Costituzione - ha detto -. Non sarà mai in pericolo finché sarò presidente". Trump poi ha esaltato i risultati della sua amministrazione e invitato ad andare a votare alle elezioni di midterm sostenendo i candidati repubblicani.