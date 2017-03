Trump pensa a dazi punitivi per i prodotti italiani ed Ue, nel mirino anche la Vespa

Secondo i produttori Usa, infatti, l'Ue non ha aperto abbastanza i propri mercati alla loro carne di manzo non trattata con gli ormoni, come prevedeva invece un accordo del 2009.



Come nasce la "lite" - Nel 2008 il Wto, l'organizzazione del commercio mondiale, diede ragione agli americani, sottolineando come il divieto Ue fosse troppo rigido. Si giunse allora al 2009 quando Usa e Ue trovarono un'intesa: l'Europa si impegnava ad aprire i propri mercati alle carni non trattate con ormoni.



Secondo gli Usa, quell'accordo non è mai stato applicato in toto dagli europei, come dimostrerebbero i dati commerciali che vedono l'Europa acquistare quantitativi non ingenti di carne, dietro a Canada, Messico e addirittura Giappone, considerato un mercato protezionista e poco accessibile.