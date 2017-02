Trump, l'Iran respinge la squadra di lotta Usa per la Coppa del mondo

Non ci saranno gli atleti Usa alla Coppa del mondo di lotta in programma in Iran, a Kermanshah, il 16 e 17 febbraio. Teheran ha infatti respinto la richiesta della squadra di partecipare all'evento sportivo, come ha reso noto il ministro degli Esteri Bahram Qasemi in una dichiarazione all'agenzia Irna. Qasemi ha sottolineato che il suo Paese "è stato costretto a dire di no per le politiche del nuovo presidente Donald Trump".