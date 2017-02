Trump: "L'arsenale nucleare Usa va ampliato"

Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato di voler espandere l'arsenale atomico per far sì che gli Stati Uniti restino "in testa al gruppo" delle potenze nucleari. In un'intervista esclusiva alla Reuters, ha spiegato come gli Usa siano "scivolati indietro rispetto alla loro capacità di armamenti atomici". "Non vogliamo cedere a nessuno la nostra supremazia", ha aggiunto.