Trump: "Kim mi dà del vecchio,io non direi che lui è grasso"

"Perché Kim Jong-Un mi insulta dandomi del 'vecchio' quando io non lo direi MAI 'basso e grasso?". Lo scrive Donald Trump in un un tweet postato da Hanoi al termine del suo tour in Asia. "Vorrei così tanto essere suo amico - aggiunge il presidente degli Stati Uniti -. Forse un giorno accadrà!". Ad un suo duro discorso di alcuni giorni fa Kim aveva risposto chiamando Trump un "vecchio lunatico".

Il presidente degli Stati Uniti ha poi scambiato epiteti da cortile scolastico con il leader nordcoreano ma da Hanoi, tappa che verrà ricordata per la stretta di mano con Putin, ha soprattutto nuovamente fatto appello a "tutte le nazioni responsabili" affinché agiscano per contribuire a fermare la minaccia nucleare e missilistica nordcoreana. "Vogliamo progressi, non provocazioni - ha aggiunto il presidente in una conferenza congiunta con il presidente vietnamita Tran Dai Quang ad Hanoi - e vogliamo stabilità, non caos. Gli Stati Uniti - ha detto ancora - vogliono la pace, non la guerra".