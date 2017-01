Trump firma l'ordine per costruire il muro al confine con il Messico

Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire Nell'infografica il confine Usa-Messico con le barriere attualmente esistenti leggi dopo slideshow ingrandisci

In un'intervista alla Abc, Trump ha detto che la costruzione del muro con il Messico comincerà "non appena sarà possibile fisicamente", "nel giro di mesi", mentre l'inizio della pianificazione comincerà "immediatamente". Trump ha inoltre spiegato che intende solo inizialmente far pagare il muro ai contribuenti statunitensi, che poi "saranno rimborsati", visto che "al 100%" il Messico pagherà per la costruzione della barriera.



L'apertura alla "dreamers immigration" - D'altra parte Trump ha fatto anche sapere di essere pronto a lavorare sulla questione della "dreamers immigration" (l'immigrazione di chi sogna una vita migliore) in un modo umanitario. Il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha quindi precisato che tuttavi gli ordini esecutivi firmati non riguardano specificamente i cosiddetti "dreamers" né la "Daca politcy", la politica introdotta da Obama nel 2012 per offrire una opportunità di integrazione lavorativa agli immigrati entrati come minorenni.