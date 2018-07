13 luglio 2018 15:26 Trump fa dietrofront, dopo le critiche alla May: "Relazioni con Gb molto forti" Siglato lʼaccordo di libero scambio tra i due Paesi. In una intervista al Sun il presidente Usa aveva usato toni molto forti. Intanto Londra lo accoglie con sonore proteste

"Abbiamo molto di cui discutere, a partire dalla 'special relationship' fra Regno Unito e Usa, che è grande". Lo ha detto la premier Theresa May, nello scambio di convenevoli iniziali del vertice di oggi con Donald Trump. "Dobbiamo discutere in particolare - ha insistito - delle reali opportunità di questo accordo di libero scambio (bilaterale) quando noi usciremo dall'Ue. E naturalmente della politica estera, di difesa e dei temi della sicurezza".

Trump a Londra, incontro col premier May Ansa 1 di 19 Ansa 2 di 19 Ansa 3 di 19 Ansa 4 di 19 Ansa 5 di 19 Ansa 6 di 19 Ansa 7 di 19 Ansa 8 di 19 Ansa 9 di 19 Ansa 10 di 19 Ansa 11 di 19 Ansa 12 di 19 Ansa 13 di 19 Ansa 14 di 19 Ansa 15 di 19 Ansa 16 di 19 Ansa 17 di 19 Ansa 18 di 19 Ansa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci May: "C'è l'accordo di libero scambio" - "Mentre la Gran Bretagna lascia l'Ue, abbiamo concordato di avere un accordo di libero scambio tra i nostri due Paesi. Si tratta di un accordo ambizioso che rafforzerà la cooperazione economica e creerà lavoro e benessere" per Londra e per gli Stati Uniti, ha poi affermato Theresa May. "Non ci saranno limiti agli accordi commerciali con il resto del mondo una volta lasciata Ue", ha sottolineato.



L'intervista al vetriolo sul tabloid The Sun - Aveva scatenato un putiferio l'intervista rilasciata da Trump al quotidiano The Sun, per convincere il presidente a rivedere alcune sue posizioni. Trump aveva detto che il progetto del premier britannico Theresa May di mantenere una stretta relazione economica con l'Unione Europea dopo la Brexit avrebbe "ucciso" la possibilità di chiudere un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. "Se fanno un accordo del genere, tratteremo con l'Unione Europea anziché trattare con il Regno Unito, questo probabilmente ucciderà l'accordo che Londra vuole fortemente concludere con Washington", aveva dichiarato l'inquilino della Casa Bianca nell'intervista concessa al tabloid britannico Sun.

Londra protesta e manda in cielo il "baby Trump" Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci E' stato gonfiato a Londra il pallone gonfiabile "Trump Baby" con le fattezze del presidente americano, rappresentato come un grande bebè arrabbiato, e lanciato durante le proteste organizzate durante l'incontro tra Trump, la Premier britannica Theresa May e la regina Elisabetta II. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha approvato il sorvolo del pallone dopo che l'iniziativa ha ricevuto un'ondata di sostegno pubblico, è stata firmata una petizione e una campagna di crowdfunding ha raccolto oltre 16mila sterline. Sheila Menon, organizzatrice della protesta: "Quello che vediamo è un Trump con l'ego gonfiato che quando le cose non vanno nel verso che vorrebbe getta i giocattoli dalla carrozzina. Ma e' anche, per quanto forte possa sembrare, molto suscettibile quando viene ridicolizzato. Abbiamo pensato che questo Trump baby fosse il modo migliore di rappresentare tutto cio' che Trump rappresenta e colpirlo sul vivo". leggi tutto Lo sgambetto alla May: "Johnson sarebbe grande premier" - Ma non solo, l'affondo di Trump è arrivato anche sul personale. Secondo il presidente Usa, l'ex ministro degli Esteri britannico Boris Johnson sarebbe "un grande primo ministro" perché "ha quello che serve" per guidare un governo. Trump si è detto "profondamente amareggiato" dalle dimissioni di Johnson, perché "è un tipo di grande talento" per cui nutre "grande rispetto". Invece il suo successore come sindaco di Londra, Sadiq Khan, sta facendo "un pessimo lavoro" e non riesce a controllare terrorismo e crimine organizzato nella capitale.



Giornalista Sun: Trump irritato dalle critiche - Agitato, irritato per le critiche, suscettibile. Così il giornalista che ha intervistato Donald Trump per il Sun, Tom Newton-Dunn, ha descritto ai media britannici il presidente americano durante il loro colloquio. "Era nervoso, incrociava le braccia spesso", ha rivelato l'autore dell'esplosiva intervista definendo Trump "sensibile" alle critiche. "Conosce molto bene la Gran Bretagna, ma è rimasto molto colpito dalle accuse che ha ricevuto alla vigilia della visita e da quando è arrivato. Sapeva del pallone (con le sembianze caricaturali del presidente in versione bambino capriccioso) che volerà su Londra. Credo che lo abbia ferito", ha raccontato ancora il notista politico del tabloid aggiungendo che Trump "comprende la Brexit filosoficamente e ideologicamente. E' stato un 'brexiteer dagli anni 80".