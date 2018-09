Trump: "Entro 4 mesi svelerò il piano per la pace in Medio Oriente"

Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che svelerà il suo piano per la pace in Medio Oriente entro quattro mesi. L'annuncio è arrivato a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, durante l'incontro del tycoon con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Proprio a quest'ultimo, il numero uno della Casa Bianca ha riferito di "preferire la soluzione a due Stati" per quanto riguarda la questione palestinese.