Trump diserta cena corrispondenti: "Non eletto per stare con stampa"

Donald Trump non è stato eletto "per spendere il suo tempo con reporter e celebrities": lo ha detto alla Abc Sarah Huckabee Sanders, una portavoce della Casa Bianca, dopo che il tycoon ha annunciato via Twitter che non andrà all'annuale cena dei corrispondenti. "Non c'è ragione - ha spiegato - di andare, sedersi e fingere che sarà solo un altro sabato sera. Sarebbe ingenuo pensare che possiamo fare finta che non ci sia questa tensione".