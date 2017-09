Trump all'Onu: "Se ci attaccano distruggeremo Pyongyang"

"Se ci attaccano non c'e altra scelta che distruggere la Corea del Nord". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump intervenendo per la prima volta dalla su elezione all'Onu. Trump ha poi aggiunto: "Gli Stati canaglia sono una minaccia per il mondo, i terroristi e gli estremisti hanno guadagnato terreno in ogni regione del pianeta. Alcuni regimi li sostengono e minacciano i loro popoli come i nostri".