Tripoli, Saadi Gheddafi torturato in carcere: aperta inchiesta dopo diffusione video

La procura di Tripoli ha chiesto che vengano identificate le guardie che compaiono nel video per poter prendere tutte le misure necessarie a riguardo.



La missione Onu in Libia, tramite il suo portavoce, Samir Ghatas, ha espresso sconcerto per le immagini, aggiungendo che prenderà contatti con le autorità per fare luce su quanto accaduto.



Saadi Gheddafi fu estradato dal Niger nel marzo del 2014 e condotto in un carcere di Tripoli, dove si trovano anche altre figure di spicco del regime.



Le accuse contro il figlio del Colonnello - Su di lui pesano pesanti accuse come quella di avere represso nel sangue le manifestazioni della Primavera araba del 2011, il fratello maggiore è stato condannato a morte per lo stesso reato. Inoltre Saadi Gheddafi è accusato di essere implicato nell'omicidio nel 2005 di un ex calciatore, ma anche di una presunta appropriazione indebita tramite la forza e l'intimidazione armata quando era a capo della Federazione libica di calcio. Rischia la pena di morte.