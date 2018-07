Treno deraglia nel nord della Turchia: almeno 10 morti e 73 feriti

Il prefetto locale, Mehmet Ceylan, ha spiegato che i feriti sono stati elitrasportati in ospedale. Non sono al momento chiare le cause dell'incidente, su cui è stata aperta un'indagine. Secondo i media locali, potrebbero essere legate al crollo di un ponte. La zona dove si è verificato l'incidente appare molto fangosa a causa di recenti forti piogge e la terra potrebbe essere franata per questo motivo. Le condizioni rendono inoltre difficoltose le operazioni di soccorso. Il presidente Recep Tayyip Erdogan e il premier Binali Yildirim sono costantemente informati della situazione dalle autorità locali e seguono la vicenda.