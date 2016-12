Tratta migranti, nel 2015 i trafficanti hanno intascato 6 miliardi di dollari

Il 2015 è stato un anno d'oro per i trafficanti di migranti. Secondo l'Europol le organizzazioni criminali hanno intascato intorno ai 5-6 miliardi di dollari per far arrivare oltre un milione di profughi in Europa. Si calcola che ogni migrante abbia pagato una cifra compresa tra i 3 e i 6mila dollari per compiere il viaggio della fortuna e fuggire da guerra e povertà. Il traffico di esseri umani è così diventato la "Champions League" della criminalità.