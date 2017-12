Tpi, criminale ex Jugoslavia beve veleno in aula e muore | Il premier croato: condanna ingiusta e immorale

Il generale croato Slobodan Praljak è morto in un ospedale a L'Aja, dopo aver bevuto in diretta televisiva del veleno al momento della conferma della sentenza a venti anni di carcere per crimini di guerra, al Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Lo riportano i media. "Non sono un criminale di guerra", aveva urlato prima di ingerire il veleno.