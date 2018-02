Tokyo, una scuola d'élite sceglie per i bambini una divisa Armani da 600 euro

Divampa la polemica in Giappone, dopo che una scuola elementare dell'esclusivo quartiere della moda di Ginza, a Tokyo, ha deciso di adottare una divisa disegnata da Armani per i propri piccoli alunni. L'outfit per gli iscritti del prestigioso istituto Taimei costa oltre 80mila yen, circa 600 euro.

La parlamentare Manabu Terada del Kibo no to (il Partito della speranza) ha portato la vicenda all'attenzione della Commissione bilancio della Camera bassa. "Dovrebbe esserci un limite di prezzo", ha detto l'esponente politici.



Il ministro delle Finanze Taro Aso ha risposto in quella sede concordando che "potrebbe essere pesante se uno studente non può affontare quella spesa" e il ministro dell'Educazione Yoshimasa Hayashi ha spiegato che vigilerà perché il costo sopportato dalle famiglie "non sia eccessivo".



Il consiglio d'istituto intanto ha fatto sapere che gli studenti non sono formalmente obbligati a indossare quelle divise ma che non si torna indietro sulla scelta dello stilista.