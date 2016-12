Tokyo, segregata per due anni 15enne si libera da sola: arrestato il rapitore

Rapita e tenuta segregata per due anni, una ragazzina di 15 anni è riuscita a liberarsi da sola e a telefonare alla famiglia per avvertirla della sua fuga. La vicenda è accaduta a Tokyo, dove la polizia ha arrestato Kabu Terauchi, 23 anni, il giovane che aveva sequestrato la teen-ager tenendola poi rinchiusa in casa. L'uomo era uscito senza chiudere a chiave e gli agenti lo hanno trovato mentre cercava di fuggire in una foresta alle porte della città.