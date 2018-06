Theresa May telefona a Conte: pronti a collaborare con nuovo governo

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto domenica sera una telefonata del primo ministro del Regno Unito Theresa May che si è congratulata per la sua nomina e ha augurato ogni successo al nuovo governo italiano. May e Conte si sono compiaciuti dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Il Primo Ministro ha sottolineato che il governo britannico "è pronto sin d'ora a collaborare con il nuovo esecutivo italiano".