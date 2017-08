The Sun: passaporto del Vaticano per salvare il piccolo Charlie

Mentre circolano le voci sul distacco delle macchine vitali per il piccolo Charlie Bard, il tabloid britannico The Sun lancia l'indiscrezione secondo la quale Papa Francesco vorrebbe concedere la cittadinanza vaticana al bambino. Sarebbe un modo per superare la limitazione legale che ha avanzato la Gran Bretagna per negare il trasferimento verso il Bambin Gesù, l'ospedale romano che aveva offerto ospitalità.

"Sarebbe un fatto senza precedenti, ma si sta valutando", avrebbe spiegato una fonte di alto livello al Sun, aggiungendo: "I parametri legali impediscono che venga spostato e curato all'estero. Se questo può essere superato, allora sia così". Tanto più che è "ben noto che il Papa ha preso come interesse personale il caso di Charlie, commentando la vicenda pubblicamente due volte".



Il Sun ricorda poi che il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, aveva detto che la Santa Sede avrebbe fatto il possibile per superare gli ostacoli legali al trasferimento di Charlie al Bambin Gesù.



Dagli Stati Uniti farmaci sperimentali? - Sempre secondo la stampa britannica, una seconda opzione per evitare che venga staccata la spina delle macchine che tengono in vita Charlie sarebbe stata proposta dagli Stati Uniti. Dopo l'interessamento diretto del presidente Donald Trump al caso del piccolo affetto da una malattia genetica rarissima e incurabile, la sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, oltre alla proposta di un ricovero negli Usa per tentare una cura sperimentale ora si pensa a spedire i farmici al Great Ormond Street Hospital di Londra, dove Charlie è ricoverato.