Thailandia, sulla grotta ricomincia a piovere intensamente

Peggiorano le condizioni meteo sulla grotta in Thailandia dove sono ancora bloccati 8 ragazzi e il loro allenatore. Sulla zona si sta abbattendo un acquazzone, dopo che la pioggia ha nel complesso risparmiato l'area nel corso della giornata. Un peggioramento nelle condizioni meteorologiche era previsto già dai giorni scorsi e ciò aveva convinto le autorità ad agire in fretta per evitare che il livello dell'acqua nella grotta tornasse a salire.