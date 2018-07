Thailandia, soccorritori: "Bisogna fare in fretta"

"La situazione è peggiorata, l'ossigeno nella cava è in calo e potrebbe iniziare a piovere di nuovo. Bisogna fare in fretta". E' l'allarme lanciato dai soccorritori impegnati in Thailandia nel salvataggio dei 12 ragazzi e del loro allenatore, imprigionati nella grotta. Lo riportano i media locali citando sia fonti della marina thailandese sia volontari giunti da tutto il mondo che partecipano all'operazione.