Thailandia, quattro i ragazzi usciti dalla grotta

I primi quattro ragazzi, bloccati da oltre due settimane insieme agli altri compagni di squadra e al loro allenatore nella grotta di Tham Luang in Thailandia, sono usciti. Lo hanno reso noto le autorità locali. Due di loro sono stati ricoverati in ospedale per i primi controlli mentre gli altri si trovano al campo base. Intanto prosegue l'operazione di salvataggio dei Navy Seals per trarre in salvo i ragazzi ancora intrappolati nella grotta.