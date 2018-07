Thailandia, media: "Uno dei 4 ragazzi salvati è in condizioni serie"

Uno dei quattro ragazzi fatti uscire oggi dopo due settimane dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia, si trova in condizioni "serie", anche se non è in pericolo di vita. Lo riporta Sky News, mostrando le immagini del ragazzino portato in barella sull'elicottero che lo ha poi trasportato all'ospedale di Chang Rai. Gli altri sono stati invece portati in ambulanza.