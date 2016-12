Thailandia, deride il cane della famiglia reale: rischia fino a 37 anni di carcere

Un post sarcastico sul cane della famiglia reale thailandese potrebbe costargli fino a 37 anni di carcere. Thanakorn Siripaiboon, operaio in una fabbrica, è stato accusato di sedizione, lesa maestà e reati informatici da un tribunale militare per aver deriso sul web il meticcio salvato dalla strada da re Bhumibol Adulyadej . In Thailandia è reato offendere un membro della famiglia reale e l'animale è considerato parte del nucleo familiare del sovrano.

La polizia thailandese sta inoltre conducendo indagini contro altre 20 persone che erano amministratori del gruppo su Facebook nel quale è stato scritto il post e su tutti i membri della pagina che ha condiviso i contenuti definiti inappropriati.



In Thailandia criticare, diffamare o insultare un membro della famiglia reale è un grave reato che può arrivare a una condanna fino a 15 anni per ogni infrazione.



Tongdaeng, questo il nome del meticcio, è stato salvato dalla strada da re Bhumibol Adulyadej ed è talmente amato dalla famiglia reale da comparire anche nel libro scritto nel 2002 dal sovrano. Nel testo il cane viene descritto come "rispettoso, dalle buone maniere, umile e attento al protocollo".



E all'animale, adorato in Thailandia, è dedicato anche un film: "Khun Tongdaeng: The Inspiration".