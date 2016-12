Tgv, Parigi: "Piano terroristico"

L'assalitore del treno Thalys Amsterdam-Parigi, Ayoub El Khazzani, ha acquistato il biglietto la mattina dell'attacco, ore prima della partenza, pagando 149 euro in contanti per un posto in prima classe. Lo ha affermato il procuratore di Parigi, che interpreta la situazione come "segno di un piano terroristico mirato". L'attentatore, inoltre, avrebbe rifiutato di partire su un treno precedente, nonostante ci fossero posti liberi.