Le autorità hanno invitato le persone intrappolate dagli allagamenti causati dall'uragano Harvey ad andare sui tetti delle loro case e ad agitare lenzuola o asciugamani in modo da farsi vedere dagli elicotteri dei soccorritori. Intanto si moltiplicano su Twitter ed altre reti sociali gli appelli alle autorità e ai soccorritori delle persone rimaste intrappolate dagli allagamenti causati dall'uragano Harvey. Gli autori dei post, spesso rimasti senza elettricità, lasciano indirizzo e numero di telefono, a volte postando anche foto dei loro bambini.



La macchina dei soccorsi è in piena attività. Ci sono migliaia di soccorritori che con gommoni e mezzi speciali stanno setacciando città e villaggi, da Houston a Corpus Christi, alla ricerca di persone in difficoltà, rimaste intrappolate dalle inondazioni. Molte zone devastate sono inaccessibili e le piogge proseguiranno per alcuni giorni, facendo arrivare il livello dell'acqua ad oltre un metro in alcune località.