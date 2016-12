Terrorismo, Ciad vieta il burqa

Lo Stato del Ciad ha deciso di vietare alle donne di indossare il burqa, il velo integrale che i fondamentalisti di Boko Haram impongono in ogni territorio che conquistano. Il nuovo regolamento si inserisce nell'ambito della sempre più decisa guerra al terrorismo islamico che il Paese ha deciso di intraprendere. "Il burqa non può essere indossato. Il divieto entra in vigore immediatamente", ha dichiarato il premier Deubet.