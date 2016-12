Terrorismo, allerta attentati in Ue Sventato maxi-attacco a Sarajevo

Le capitali europee potrebbero essere nel mirino dei terroristi. E' l'allarme lanciato dalle intelligence di alcuni Paesi, secondo cui possibili attacchi con l'uso di esplosivi o armi da fuoco potrebbero avvenire tra Natale e Capodanno . Lo conferma la polizia di Vienna, che ha reso noto di avere aumentato le misure precauzionali di sicurezza . Aggiungendo: "Non consideriamo necessario cancellare gli eventi in programma".

Minaccia concreta a Vienna - Le autorità viennesi hanno ricevuto i nominativi di parecchi potenziali aggressori, ma l'esame della lista e altre indagini non hanno portato finora ad alcun "ulteriore concreto risultato", ha sottolineato ancora la polizia.



Il portavoce Christoph Poelzl ha inoltre specificato all'agenzia di stampa austriaca Apa che non c'è alcuna concreta minaccia nei confronti di uno specifico luogo e in un orario preciso. Intensificata la sorveglianza dei luoghi dove sono previsti assembramenti di persone, inclusi i punti di interscambio della rete dei trasporti.



Pianificavano un maxi-attentato: 11 arresti a Sarajevo - Attacco terroristico sventato a Sarajevo, dove un gruppo di estremisti islamici stava pianificando per la fine dell'anno un attentato nel quale avrebbero dovuto perdere la vita "cento persone". Lo ha reso noto il procuratore antiterrorismo Dubravko Campara, annunciando l'arresto di 11 persone.