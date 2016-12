Terremoto Nepal, dispersi 4 italiani Almeno 2.500 le vittime del sisma

Intanto l'Unità di crisi della Farnesina prosegue la ricerca dei nostri connazionali nel Paese con una squadra in partenza per Kathmandu, dove collaborerà con un "advanced-team" della Protezione civile. Un lavoro reso molto difficile dalle condizioni delle comunicazioni telefoniche sul posto e dal fatto che solo otto italiani si erano registrati al sito www.dovesiamonelmondo.it prima di partire per il Nepal.



Nepal in ginocchio: almeno 2.500 morti, ma bilancio potrebbe crescere - E' uno scenario di distruzione e morte quello che si presenta a Kathmandu. La capitale del Nepal ha l'aria spettrale di una città fantasma. Il bilancio delle vittime è salito ad oltre 2.500 morti, mentre sono circa 6mila i feriti. Ma sono numeri provvisori, destinati drammaticamente a salire di ora in ora, mentre continua l'emergenza negli ospedali affollati di migliaia di disperati che hanno perso tutto.



Il terremoto che ha fatto tremare mezza Asia (6.6 milioni le persone colpite, stima l'Onu) ha provocato vittime anche in India, Bangladesh e Tibet.



I quattro italiani ancora dispersi - A lanciare l'allarme sulla sorte dei quattro italiani è stato il fratello di uno di loro, Giuseppe Antonini, di Ancona. Si erano parlati l'ultima volta mezz'ora prima del terremoto, ma da sabato sera il suo telefono satellitare non è più raggiungibile. Sembra però che dopo la prima scossa, Giuseppe sia riuscito a parlare con la compagna.



Con lui ci sono anche il medico speleologo Gigliola Mancinelli, Oscar Piazza, del soccorso alpino del Trentino Alto Adige e il genovese Giovanni Pizzorni. Il gruppo si trovava nel villaggio di Langtang per esplorare le forre ma sabato, ha raccontato il fratello di Giuseppe, non si erano mossi perché il tempo era brutto.



Testimoni: "Il villaggio di Langtang completamente distrutto" - Ad accrescere l'ansia di familiari e amici per la sorte degli speleologi, arrivano le notizie su Langtang: secondo le autorità locali, il villaggio a oltre 7.000 metri non esiste più, spazzato via da un mare di terra e detriti. E le prime drammatiche testimonianze degli italiani che sono riusciti a salvarsi. "Siamo vivi per miracolo. Abbiamo visto i templi e il palazzo reale di Durbar Square afflosciarsi davanti ai nostri occhi come tasselli di un domino", hanno raccontato Roberto Spiritelli e Marusca Cordini, una coppia di lombardi che era appena arrivata a Kathmandu per una vacanza. Al momento della prima violenta scossa erano appena usciti con una guida dal palazzo della Kumari, la dea bambina, nella storica piazza Durbar.



"Siamo stati investiti da una nuvola di polvere - hanno raccontato con la voce rotta dall'emozione - e istintivamente ci siamo abbracciati tutti e tre. Quando ho rialzato la testa c'erano solo mucchi di macerie e gente che urlava". Ora sono in attesa di trovare un volo per ritornare in Italia.



Rintracciati i due fratelli fiorentini - "Stanno bene" e sono stati rintracciati anche i due fratelli fiorentini Daniel e Elia Lituani, 25 e 22 anni, che si trovavano in Nepal da due settimane. "Ha telefonato la ragazza di mio figlio: stanno tutti bene", ha detto il padre Marco che dei figli non aveva notizie da quasi 30 ore dopo il terremoto. Non è chiaro dove si trovassero i due giovani e una loro amica tedesca al momento del sisma, anche perché l'ultimo contatto con la famiglia risaliva ad una mail inviata una settimana fa da Pokhara, una delle città più vicine all'epicentro.



Gli italiani bloccati sull'Everest - Non finisce invece l'incubo per gli alpinisti italiani bloccati sul "tetto del mondo". Marco Zaffaroni, che si trova insieme con Roberto Boscato, ha postato un messaggio sul blog della sua spedizione "Everest2015instilegitante" spiegando che la situazione è "stazionaria" ma almeno sono arrivati "i primi elicotteri per portare a valle le persone bloccate qui al Campo 1". Il turno dei due scalatori "dovrebbe arrivare domani (lunedì)", ha scritto ancora, dicendo di essere "tranquillo".



Marco Confortola, bloccato invece sul Dhaulagiri, ha detto al telefono di essere preoccupato "perché le scorte alimentari si stanno fortemente riducendo e con la nuova forte scossa di oggi la situazione è diventata ancora più pericolosa con altre, grosse valanghe". Ma ha intenzione di scendere a valle "il prima possibile con le mie gambe. Gli elicotteri devono servire unicamente per i soccorsi della popolazione".