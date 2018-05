Tempesta tropicale arriva in Florida, allerta anche in Alabama

La tempesta subtropicale "Alberto" ha toccato terra negli Stati Uniti, a Laguna Beach, in Florida, minacciando due milioni di persone nell'area del Golfo del Messico. In Alabama l'allerta è elevata in attesa di venti sostenuti e forti piogge. Le spiagge fra Florida e Alabama sono rimaste poco affollate nonostante la festività del Memorial Day, con la gente che si è mantenuta alla larga in attesa di "Alberto".