Talebani conquistano Kunduz, raid aerei degli Stati Uniti in Afghanistan

Le forze armate statunitensi hanno condotto un raid aereo sulla città di Kunduz, nel nord dell'Afghanistan, che nelle scorse ore è stata conquistata dai talebani: lo ha detto il portavoce per le missioni Usa e Nato, colonnello Brian Tribus. Attualmente è in corso un'operazione delle forze di sicurezza afghane per riprendere la città. Centinaia di civili stanno scappando.