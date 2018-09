Tajani: "L'Italia non conta nulla senza un fronte del Sud in Ue"

"L'Italia è isolata in Europa, non ha fatto un fronte del Sud. Io sono stato eletto organizzando il fronte del Sud e poi sono andato dai tedeschi e ho vinto la partita con i socialisti. Senza un fronte del sud l'Italia non conta nulla". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Sui migranti Tajani aggiunge: "La Francia gioca una partita nazionalista, come ha fatto e fa in Libia. A livello internazionale l'Italia è isolata".