Svolta in Arabia Saudita, per la prima volta votano anche le donne: elette in cinque

Per la prima volta in Arabia Saudita delle donne sono state elette, conquistando cinque seggi (uno alla Mecca, a Jeddah e ad al-Jawf, due a Tabuk) nelle elezioni comunali svoltesi sabato. Fino a oggi non era riconosciuto loro il diritto di votoné attivo, né passivo: 978 quelle che si sono candidate (contro 5.938 uomini) e 130mila quelle che si sono iscritte per poter votare (contro 1,35 milioni di uomini).