Arabia Saudita: le donne possono guidare, ma arriva subito la smentita

17:31 - E' durata appena poche ore l'euforia delle donne arabe per l'apertura al diritto di guida riportato dai media internazionali. Il Consiglio della Shura ha infatti smentito categoricamente l'ufficialità di questo provvedimento, secondo il quale le donne sopra i 30 anni avrebbero potuto mettersi al volante.

Le parole del portavoce del Consiglio nei confronti dei media sono state parecchio dure: "Non abbiamo mai preso una decisione simile - ammette Mohammad Al Muhanna - Le informazioni diffuse da alcune testate sono piene di dettagli fuorvianti che provano, una volta di più, la loro falsità e infondatezza".

L'Arabia è tuttora l'unico Paese in cui le donne non possono guidare. Per questo, le saudite hanno lanciato ormai da qualche anno la campagna "Women2drive", pubblicando numerose foto e video che le ritrae alla guida. Le due attiviste Samia El Moslimany e Tamador el-Yami, a fine 2013, si erano messe al volante per chiedere maggiori diritti per le donne del paese islamico, documentando la propria protesta a Gedda.