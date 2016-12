Svizzera, negata la naturalizzazione a famiglia kosovara: i 4 componenti portano sempre la tuta

L’assemblea dei cittadini del comune di Bubendorf, 5mila anime nel Cantone Basilea Campagna, si è pronunciata contro la naturalizzazione di una famiglia di quattro kosovari da dieci anni residente nel paese. Padre, madre e due figli avevano già superato i test di conoscenza delle tradizioni e geografia svizzera necessari al riconoscimento dei documenti elvetici, ma questo non è bastato. La comunità locale infatti, li ha accusati di "non comportarsi come gli svizzeri", ha spiegato Roger Frey, presidente del consiglio borghese. In particolare, gli Halili sono stati accusati di "passeggiare spesso per il paese indossando la tuta e non i jeans". Inoltre, quando i membri della famiglia incontrano altri cittadini non li salutano sistematicamente. E quando sono stati sentiti, si sono dimostrati "poco loquaci", ha raccontato ancora Roger Frey.