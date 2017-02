Svezia, la proposta di un funzionario: "Gli impiegati abbiano diritto alla pausa per fare sesso"

Un'ora libera nell'arco della giornata lavorativa per fare sesso: è la proposta avanzata da un funzionario pubblico di Overtornea , una cittadina svedese di 4.500 anime situata nel Circolo Polare Artico. I lavoratori avrebbero dunque a disposizione un'ora (retribuita) per tornare a casa e avere rapporti sessuali . "Incrementerebbe il loro morale, la produttività e anche... la natalità", ha affermato il promotore dell'iniziativa, Erik Muskos.

Stando a Muskos, la proposta è stata già accettata di buon grado da quasi tutti i 550 addetti comunali, in attesa che venga discussa in consiglio nei prossimi mesi.



Le uniche critiche alla mozione per includere il sesso fra le "attività accettabili" per i lavoratori vengono da "impiegati anziani", i quali trovano "imbarazzante" che si discuta e addirittura si legiferi su "ciò che avviene in camera da letto".