Suor Cristina da "The Voice" al Bangladesh: viaggio tra Buddha e Allah

Suor Cristina, la suora cantante ex star di The Voice, si è recata in Bangladesh per conoscere da vicino i campi profughi che ospitano i rohingya, la minoranza musulmana scappata dalle persecuzioni dei fondamentalisti buddisti in Myanmar. Qui da almeno un anno è in corso un vero e proprio massacro, di cui non si sa ancora il numero preciso di vittime.



La "missione" di Suor Cristina è stata architettata da Le Iene, che hanno portato la suora nel campo profughi di Kuta Palong, a 10 km dal confine tra Bangladesh e Myanmar. In questa baraccopoli, dove vivono circa 600mila persone, Suor Cristina ha incontrato diversi rohingya, soprattutto donne, personale di Medici senza frontiere (impegnati, in primo luogo, nella lotta alla difterite) e un monaco buddista.