Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna sui contatti con la Corea del Nord per l'eventuale summit con Kim Jong-un e loda il potenziale economico di Pyongyang. "La nostra squadra Usa è arrivata in Corea del Nord per effettuare preparativi dell'incontro. Credo sinceramente che Pyongyang sarà una grande nazione sul piano economico e finanziario. Kim Jong-un concorda con me su questo. Succederà!", ha detto Trump.