Sudafrica, predicatore cura i suoi fedeli spruzzandoli di insetticida

È finito sotto inchiesta Lethebo Rabalago, il predicatore del Sudafrica che cura i suoi adepti a colpi di insetticida sugli occhi o su altre parti del corpo. Si tratta dell'autoproclamato "profeta" fondatore della setta Mountzion General Assembly nella provincia di Limpopo. Nella sua città è stato soprannominato '"Prophet of Doom" (profeta di sventura) per via della marca del suo insetticida preferito ("Doom", appunto).