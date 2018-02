Sudafrica, il presidente Zuma: "Ingiusto chiedere le mie dimissioni"

Il presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, ha definito "ingiusto" il comportamento dell'ANC, partito a cui appartiene, che spinge perché lasci il potere. Intervistato dalla televisione statale SABC, non ha chiarito se intenda dimettersi o preferisca affrontare la mozione di sfiducia in parlamento giovedì 15 febbraio. Su Zuma pesano da tempo accuse di corruzione e di cattiva gestione economica del Paese.

Martedì 13 febbraio, il partito aveva chiesto a Zuma di rinunciare all'incarico, e aveva annunciato che in caso contrario avrebbe proposto una mozione di sfiducia in parlamento. Dopo un iniziale silenzio stampa, Zuma ha ribattuto davanti alle telecamere che i suoi oppositori "Devono fornire le prove di quello che avrei fatto. Trovo molto ingiusto nei miei confronti che la questione venga sollevata ogni momento, e solo due mesi dopo il congresso".

Intanto, la polizia ha perquisito la residenza dei Gupta, una famiglia di imprenditori molto vicina agli alleati del presidente Zuma e a uno dei suoi figli. Secondo i mezzi d'informazione locali, tre persone sarebbero state arrestate durante l'operazione di polizia, tra cui proprio un membro della famiglia Gupta. Il momento scelto per la perquisizione non sarebbe casuale, e potrebbe avere l'obiettivo di fare pressioni sul presidente affinché si dimetta: lo riporta il New York Times, citando l'opinione di alcuni analisti politici.