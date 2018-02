Sudafrica, giovane turista Usa sbranata da leonessa durante safari

Una turista americana di 22 anni è stata sbranata da una leonessa ed è morta poco dopo essere stata soccorsa, per la gravità delle sue lesioni, durante un safari in una riserva faunistica privata in Sudafrica. L'incidente è avvenuto a Hammanskraal, non lontano da Pretoria. Alcuni giorni fa un cacciatore di frodo è stato sbranato e ucciso da un branco di leoni in un'altra riserva privata ad Ingwelala.