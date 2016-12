Studentessa romana muore in un incidente stradale in Grecia

Tragica vacanza per un gruppo di liceali romani in Grecia: Benedetta Ostili, 18 anni, è morta in un incidente stradale. La ragazza è stata travolta e uccisa da un camion nell'isola di Paros. Viaggiava su uno scooter con un'amica che ha riportato fratture alle vertebre. Il gruppo di studenti del liceo Virgilio era arrivato in Grecia all'inizio del mese e sarebbe dovuto ripartire tra due giorni. Attivata l'unità di crisi della Farnesina.