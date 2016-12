Studente Usa arrestato in Nord Corea, video mostra la colpevolezza

La Corea del Nord ha rilasciato un nuovo filmato in cui si vede Otto Warmbier, lo studente di 21 anni arrestato lo scorso 22 gennaio e condannato a 15 anni di lavori forzati. Nel filmato si vede il giovane americano rimuovere uno striscione di propaganda nell'albergo di Pyongyang in cui risiedeva per il capodanno. Warmbier era stato arrestato mentre tentava di uscire dal Paese e successivamente accusato di atti ostili contro lo Stato.