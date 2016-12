Strasburgo, ebreo accoltellato: aggressore gridava Allah u Akbar

Un ebreo ortodosso è stato accoltellato per strada a Strasburgo, nell'est della Francia. Lo riferiscono i media francesi, precisando che l'uomo è ferito non gravemente e che l'aggressore, arrestato dalla polizia, gridava Allah u Akbar. Secondo fonti locali citate dal sito del Journal du Dimanche, è noto per "precedenti psichiatrici".